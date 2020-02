Via Pistoiese, lavori notturni al semaforo

Sono in programma degli interventi in due fasi per modificare l'incrocio all'altezza di via della Scala. Spostamento dei pali a sbraccio dei semafori

FIRENZE — Continuano gli interventi nell’ambito della messa in sicurezza di via Pistoiese. Stanotte è in programma la modifica dell’impianto semaforico in corrispondenza dell’incrocio con via della Sala. Per effettuare l’intervento, a cura di Silfi e che consiste nello spostamento dei pali a sbraccio dei semafori, sarà necessario interrompere la circolazione in corrispondenza dell’incrocio. Le operazioni sono articolate in due fasi che interesseranno rispettivamente la corsia in ingresso città e a seguire la direttrice in uscita città. Ecco i dettagli.

Prima fase: dalle 21.30 alle 1.30 saranno in vigore divieti di sosta e di transito nel tratto da via della Nave di Brozzi all’intersezione con via Pistoiese interna (altezza via Lombardia) nella sola carreggiata in ingresso città. Sarà sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e ai veicoli diretti o in uscita dai passi carrabili. Il percorso alternativo per l’ingresso città, che dovrà essere indicato da apposita cartellonistica, sarà: via Campania-via di San Donnino-via Lazio-via Marche-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. Previsto anche un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in via Pistoiese in corrispondenza dell’incrocio con via Campania sempre in ingresso città.

Seconda fase: a seguire, e comunque non prima delle 1.00 e fino alle 6 scatterà la chiusura di via Pistoiese nel tratto da via Goluvobich a via della Sala nella sola direttrice in uscita città con deroga per i mezzi di soccorso e i veicoli provenienti/diretti ai passi carrabili. Previsto inoltre un divieto di transito dall’ingresso del parcheggio fronte civico 325/a nella sola corsia in direzione uscita città all’intersezione con via della Sala. Rimanendo in via Pistoiese sarà vietato il transito per i mezzi superiori ai 35 quintali in corrispondenza con l’intersezione con via Goluvobich. Anche in questo caso il percorso alternativo, ovvero via Goluvobich-via di Brozzi-via della Sala, sarà indicato da apposita segnaletica.

Comuni alle due fasi i provvedimenti in via della Sala, che quindi sarà chiusa da via Pistoiese a via Lombardia dalle 21.30 alle 6.

Previste anche deviazioni delle linee Ataf 35-56 dalle 21.30 al termine del servizio.