Ventimila ticket non pagati, mancano 400mila euro

Sono le prenotazioni mai disdette e contabilizzate dalla Asl Toscana Centro. Si tratta di 15.937 visite mai eseguite. Arrivano le lettere

FIRENZE — Ticket non pagati, arrivano le lettere a casa di chi non ha disdetto la visita entro il termine fissato delle 48 ore dal giorno fissato. Lo ha comunicato la Asl Toscana Centro in una nota in cui ha fatto sapere che solo nell'area fiorentina sono 20mila i cittadini a cui arriverà la comunicazione.

Si tratta, per l'esattezza, di 15.937 prestazioni fissate e mai eseguite per un importo di 435.060 euro. Nello specifico, ai cittadini arriverà un 'malum', vale a dire una sanzione prevista dalla normativa regionale che discende a sua volta da quella nazionale. L'importo, spiega ancora la Asl, è pari al ticket della prestazione o della visita specialistica che non è stata effettuata senza applicazione della fascia aggiuntiva modulata sul reddito. La sanzione è adottata anche per chi è esente.

Il 'malum' potrà essere annullato solo in caso di specifiche e particolari condizioni e solo dietro la presentazione di una specifica documentazione.

Dopo l'avviso bonario, in caso di mancato pagamento, arriverà la sanzione vera e propria: un processo verbale recapitato con atto giudiziario.