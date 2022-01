Vecchi biglietti Ataf, pochi giorni per cambiarli

Sono tutto ciò che resta della vecchia gestione del trasporto locale. Dal 1 Novembre 2021 non sono più validi ma si possono ancora cambiare

FIRENZE — Mancano pochi giorni e poi i vecchi biglietti dell'Ataf non si potranno più cambiare per fare una corsa sugli autobus di Autolinee Toscane o sul tram di Gest.

Biglietti, carnet e mensili emessi da Ataf e Li-nea hanno cessato la loro la validità al 31 Ottobre 2021, e fino al 31 Gennaio 2022 si possono cambiare. Poi saranno da buttare.

Chi è ancora in possesso di titoli di viaggio con le tariffe in vigore dal 1 Luglio 2018 rimasti inutilizzati e non più validi può chiederne il rimborso fino al 31 Gennaio 2022 presso gli sportelli 8 e 9 della Stazione Santa Maria Novella da Lunedì a Sabato dalle 7 alle 19 e 30.

Gli utenti possono chiedere il cambio dei titoli inutilizzati con titoli di viaggio del nuovo gestore Autolinee Toscane e, laddove non sia possibile, con la restituzione dell'equivalente importo in contanti o bonifico bancario per importi superiori a 50 Euro.

L'erogazione del rimborso avviene al momento della richiesta, con rilascio di apposita ricevuta e, in caso di rimborso tramite bonifico bancario, nei tempi tecnici strettamente necessari alla lavorazione amministrativa della richiesta.

I biglietti o "giglietti" di Ataf sono tutto quello che resta della vecchia gestione del trasporto pubblico fiorentino.