Vaccini, porte aperte per le dosi da 12 a 18 anni

FIRENZE — Da oggi i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino possono recarsi, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali territoriali.

La tipologia di vaccino somministrato sarà Moderna o Pfizer e questo tipo di offerta aggiuntiva è condizionata in base alle disponibilità di dosi presenti.

L'azienda sanitaria ha previsto un incremento maggiore di dosi di vaccino in 15 hub: al Mandela Forum di Firenze, allo Spazio comunale a Calenzano, presso il Centro espositivo di Scandicci, a Pontassieve presso l’Hub Ex Chino Chini, a Reggello al Palazzetto dello Sport, alla Casa del Popolo di Grassina, al Palasport di Dicomano, alla Fondazione SESA di Empoli, al Palasport di Fucecchio, al Centro Polivalente di Certaldo, al Pegaso 2 e al Pellegrinaio Nuovo di Prato, alla Cattedrale di Pistoia e al MCL di S an Biagio e infine presso il Palaterme di Montecatini Terme.

L'azienda sanitaria ha previsto alcune fasce orarie in cui è possibile avere più opportunità per effettuare la vaccinazione ad accesso libero ed ha inoltre potenziato il servizio di accoglienza agli ingressi con il personale tecnico della prevenzione per la gestione degli accessi e delle pratiche amministrative.

Continua ad essere possibile accedere alla vaccinazione anche tramite prenotazione sul portale regionale. Le disponibilità di posti per il periodo 16-31 agosto sono state incrementate in modo tale da garantire l’erogazione della vaccinazione nell’arco di 48 ore su tutto il territorio della ASL Toscana Centro.

Come funziona: i minori interessati potranno recarsi nei punti vaccinali con il documento di identità, tessera sanitaria, modulo del consenso firmato e accompagnati da entrambi i genitori, oppure con uno solo con apposita delega, in cui è indicato il motivo dell'impossibilità per il secondo genitore di essere presente. Qui il link alla sezione del sito aziendale con le fasce orarie degli hub e la modulistica dedicata ai minori.