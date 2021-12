Un resort nell'ex caserma, Palazzo Vecchio dice sì

Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la variante urbanistica per la trasformazione dell'ex caserma Vittorio Veneto, in costa San Giorgio

FIRENZE — Nell'ex caserma Vittorio Veneto, sulla costa San Giorgio, uno dei luoghi più suggestivi del centro di Firenze, sarà reliazzato un resort di lusso. Il Consiglio comunale ha dato il via libera definitivo alla variante urbanistica per la trasformazione del complesso, venduta a suo tempo dal Demanio all'imprenditore argentino Alfredo Lowenstein. L'approvazione della variante è avvenuta a maggioranza mentre le forze di opposizione hanno duramente criticato il provvedimento.

La nuova destinazione dell'ex caserma è stata definita a seguito di un concorso internazionale di idee, lanciato nel 2015, per l’individuazione delle funzioni compatibili con il contesto.

Fra le opere previste un parcheggio sotterraneo e una terrazza-giardino panoramica con accesso dal vicolo della Cava.

Saranno a carico della proprietà del complesso anche la progettazione ed esecuzione di una serie di opere interessanti gli spazi pubblici esistenti: riqualificazione di Costa San Giorgio, da piazza de Rossi a vicolo della Cava; riqualificazione dello snodo tra Costa San Giorgio e Costa dei Magnoli; riqualificazione della scalinata tra Costa San Giorgio e piazza Santa Maria Soprarno per un importo complessivo di circa 400mila euro.

I fondi dovuti dal privato per la monetizzazione delle compensazioni, oltre 2,2 milioni di euro (da cui detrarre le opere di riqualificazione a carico dell’operatore pari a circa 400mila euro), serviranno a finanziare opere con ricadute sociali per i cittadini del quartiere 1: interventi di manutenzione straordinaria su attrezzature ludiche e sportive e verde di piazza Demidoff, piazza Tasso, piazza D’Azeglio, giardino Nidiaci, giardino di Porta Romana (300mila); adeguamenti impiantistici e strutturali dell’Albergo Popolare (300mila euro); restauro casotti in piazza Demidoff (30mila euro); realizzazione spogliatoi femminili palestra Nidiaci in via della Chiesa (90mila euro); ristrutturazione, inserimento bagno e soppalco Centro giovani nel giardino Nidiaci (ex limonaia) in via d'Ardiglione (250mila euro); rifacimento del muro di contenimento Assi Giglio Rosso sul viale dei Colli (80mila euro); riqualificazione della scalinata della via Crucis (380mila euro circa); riqualificazione di piazza Santa Felicita e piazza dei Rossi e dei rispettivi marciapiedi con il rifacimento della pavimentazione in pietra (per l’importo rimanente pari a circa 440mila euro).