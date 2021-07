Un parco con l'orto nel terreno abbandonato

Nel fine settimana i cittadini hanno festeggiato con i prodotti dell'orto raccolti all'interno del parco recuperato dopo anni di abbandono

FIRENZE — Era un terreno abbandonato che i cittadini hanno trasformato in un parco con l'orto e nel fine settimana hanno festeggiato gustandone gli ortaggi e i frutti.

E' stata l'assessora Cecilia del Re a raccontare la trasformazione del pezzo di collina che si trova lungo la via Bolognese. Si tratta del parco di Villa Ruspoli a pochi passi dal Museo Stibbert.

"Era un parco chiuso e inaccessibile da molto tempo, ma grazie agli Amici della Terra - Toscana e al bando Paesaggi Comuni questo pezzo di terra è tornato da un paio di anni a splendere e ad essere amato"

"Il parco viene curato ogni giorno dai volontari degli Amici della Terra e da altre associazioni del territorio, che sabato sera si sono ritrovati per godere attorno ad un tavolo dei frutti dell’orto che hanno realizzato nei mesi scorsi".

I volontari si prendono cura di 450 ulivi, 35 alberi da frutteto, di un cedro del libano candidato come albero monumentale, "ma soprattutto si prendono cura di chi varca l’ingresso per scoprire questo parco, lasciandogli poi la voglia di tornare ancora in un'oasi di pace" ha concluso Del Re.