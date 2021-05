Nasce l'orto condiviso di San Silvestro

Draghi scherza sul togliere la mascherina Covid per la foto: «Ancora no, tra un paio di mesi»

Inaugurato il primo lotto di terreno destinato alla coltivazione di un orto urbano nell'area di Borgo Pinti per la comunità di Montedomini

FIRENZE — Inaugurato questa mattina il primo lotto del progetto di recupero condiviso dell'orto di San Silvestro per Montedomini Aps.

"Hortus communis" così è denominato il progetto della Società Toscana di Orticultura per il recupero condiviso dell'orto, uno spazio verde fondamentale per gli anziani in Borgo Pinti.

Questa mattina inaugurazione con l'assessore all'Ambiente Cecilia Del Re e al Welfare Sara Funaro, con lo Studio Bellesi Giuntoli, la Cooperativa Sociale Elleuno scs, Ugo Bagagli di Fondazione CR Firenze e Luigi Paccosi, presidente di Montedomini.