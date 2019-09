Un mattone per spaccare in serie i finestrini

Un ventenne era diventato il terrore di chi parcheggiava in piazza Vittorio Veneto. Quattro colpi messi a segno in una sola notte

FIRENZE — Un ragazzo serbo di venti anni ha razziato cinque auto dopo aver sfondato i finestrini con un mattone tra il 21 e il 23 agosto scorsi in piazza Vittorio Veneto. Quando i carabinieri gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare, il giovane era già in carcere a Sollicciano per una serie di furti commessi in un ristorante del parco delle Cascine.

Dalle indagini è emerso che solo nella notte del 21 agosto sono stati quattro i finestrini spaccati delle auto mentre un altro colpo è stato messo a segno il 23 agosto.

A incastrare il ragazzo sono stati confronti tra i fermo-immagine delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per ciascun furto i carabinieri hanno confrontato le caratteristiche fisiche e l'abbigliamento. La svolta nelle indagini è arrivata quando il giovane è stato fotografato nel "Parco della Musica" accanto a piazza Vittorio Veneto con addosso gli stessi abiti che aveva durante i colpi sulle auto.