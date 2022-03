Il video «misterioso» di Putin e Zelensky trolla: qui è tutto vero Il video «misterioso» di Putin e Zelensky trolla: qui è tutto vero

Attualità domenica 06 marzo 2022 ore 13:00

Ucraina, un drappo nero sul David

foto Dario Nardella da Twitter

Nel giorno in cui ricorre la nascita di Michelangelo, la scultura in piazza della Signoria si è vestita a lutto in omaggio alle vittime della guerra

FIRENZE — Un drappo nero veste a lutto la statua del David in piazza della Signoria a Firenze. E' l'iniziativa assunta dal sindaco di Firenze Dario Nardella nel giorno in cui ricorre la nascita di Michelangelo, 6 Marzo, in segno di omaggio alle vittime della guerra in Ucraina. Il drappo è stato posato stamani dal sindaco stesso insieme con alcuni rappresentanti della comunità ucraina a Firenze. Su di esso, ci sono nastri gialli e blu - i colori della bandiera ucraina - ed è presente la bandiera stessa. Il David che si batte contro Golia, ha spiegato il primo cittadino, è stato scelto come simbolo della lotta contro la tirannia. Ieri intanto altri profughi - Olga, Svitlana, Denys, Olga, Damir, Dmitri e Uliana - sono giunti a Firenze da Kiev e sono stati accolti da Nardella e dalle autorità cittadine. foto Dario Nardella da Twitter Qui sotto il post del sindaco Nardella sull'incontro con i profughi ucraini.