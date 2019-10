Troppi turisti, flash mob davanti ad una scuola

Si sono schierati di fronte ad una scuola del centro storico fiorentino per proteggere l'uscita dei bambini dal flusso delle comitive turistiche

FIRENZE — Alcuni cittadini ed attivisti si sono dati appuntamento in centro storico per un flash mob organizzato davanti ad una scuola elementare con l'obiettivo quello di "proteggere i bambini dalle comitive turistiche". Gli organizzatori hanno mostrato ai turisti alcuni cartelli che invitavano a prestare attenzione all'uscita dei ragazzi.

"Nonostante i ripetuti annunci di voler presto bandire l’ingresso dei bus turistici in città e disincentivare il turismo mordi e fuggi, decine di torpedoni continuano incessantemente a caricare e scaricare comitive sempre più numerose di turisti sul Lungarno Pecori Giraldi. Da qui parte il loro veloce tour, che predilige il passaggio attraverso gli stretti spazi di via dei Malcontenti e via di San Giuseppe, creando difficoltà di transito e forti disagi a chi vi risiede e alle scuole primarie che vi si affacciano. Non si contano più le occasioni in cui i genitori e le maestre dei bimbi che frequentano la scuola Vittorio Veneto hanno chiesto all’Amministrazione di intervenire per risolvere il problema, ricevendo ogni volta promesse di un impegno concreto e risolutivo. A sette mesi di distanza, però, gli unici cambiamenti sono in senso peggiorativo: le comitive, di ogni nazionalità che transitano da via di San Giuseppe, in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, continuano ad aumentare" così hanno spiegato l'operazione i rappresentanti dell’associazione Progetto Firenze e i consiglieri comunali e di quartiere di Sinistra Progetto Comune che si sono schierati oggi intorno al portone della scuola indossando cartelli multilingue per invitare i turisti a lasciar spazio ai bambini e alle loro famiglie.