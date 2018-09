Tramvia, si asfalta lungo la linea 2

Lavori oltre che in via di Novoli nell’intera viabilità, dal capolinea dall’aeroporto fino all’ingresso dei binari nell’area Rfi

FIRENZE — Proseguono ed entrano nel vivo le asfaltature della viabilità lungo la linea 2 della tramvia. Ai lavori notturni già avviati in via di Novoli, da stasera sono in programma gli interventi sull’intera viabilità dal capolinea dall’aeroporto fino all’ingresso dei binari nell’area Rfi.

I lavori sono articolati per fasi e saranno effettuati in orario notturno (21-6)

Fase 1 (dalle 21 alle 6)

Viale Luder: restringimento di carreggiata dalla corsia di rientro verso viale degli Astronauti.

Fase 2 (dalle 21 alle 6)

Viale Guidoni (carreggiata ingresso città): restringimento di carreggiata nelle corsie di raccordo con viale XI Agosto

Fase 3 (provvedimenti h24)

Viale Guidoni (controviale): divieto di sosta e transito in corrispondenza dell’intersezione con via Garfagnana (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Via Garfagnana: divieto di sosta e transito in corrispondenza dell’intersezione con il controviale Guidoni (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili); restringimento di carreggiata tra via di Novoli e la corsia di rientro verso via di Carraia.

Fase 4 (dalle 21 alle 6)

Via di Carraia: divieto di transito da via Garfagnana al sottopasso ferroviario; divieto di transito (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili) da via Gemignani al sottopasso ferroviario.

Via Allori: divieti di sosta e restringimenti di carreggiata dal numero civico 140 a via di Novoli.

Fase 5 (dalle 22 alle 6)

Via di Novoli (carreggiata uscita città ): divieto di transito da via Valdinievole a via Garfagnana (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Fase 6 (dalle 22 alle 6)

Via di Novoli (carreggiata uscita città): divieto di transito da via Torre degli Agli a via Valdinievole (deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili).

Fase 7 (dalle 22 alle 6)

Via di Novoli (carreggiata uscita città): divieti di sosta e restringimento di carreggiata da via Forlanini a via Torre degli Agli.

Fase 8 (dalle 22 alle 6)

Via di Novoli (carreggiata ingresso città): divieti di sosta e restringimento di carreggiata da via Baracchini a via Forlanini

Fase 9 (dalle 22 alle 6)

Via Caduti di Cefalonia (dal numero civico 84 a via di Novoli): divieti di sosta e restringimenti di carreggiata.

Piazza dell’Elba (da viale della Toscana a via di Novoli): divieti di sosta e restringimenti di carreggiata.

Fase 10 (dalle 22 alle 6)

Via Forlanini (anello rotatorio, canalizzazioni di accesso a via di Novoli in direzione uscita città, e verso viale Guidoni: restringimenti di carreggiata.

Via di Novoli (anello rotatorio, canalizzazioni di accesso a via della Villa Demidoff in ingresso città e carreggiata principale in entrambi i sensi di marcia dalla rotatoria a Ponte San Donato): restringimenti di carreggiata.

Fase 11 (dalle 21 alle 6)

Via Mariti (da via Buonsignori a viale Redi verso viale Redi): restringimento di carreggiata.

Via Mariti (da viale Redi a via Buonsignori in direzione via Buonsignori): divieto di transito (compresa corsia di rientro lato numeri civici dispari verso via Buonsignori) con senso unico verso viale Redi.

Fase 12 (dalle 21 alle 6)

Via Buonsignori (da via dei Marignolli a via Mariti): divieto di transito (deroga per mezzi di soccorso e titolari passi carrabili);

Via Buonsignori (da via Doni a via dei Marignolli): restringimento di carreggiata.

Via Doni (da viale Redi a via Buonsignori): restringimento di carreggiata.

Fase 13 (dalle 21 alle 6)

Via Circondaria (nell’anello rotatorio, nelle canalizzazioni di accesso da via Doni e via Gordigiani, nella carreggiata principale dal numero civico 59): divieti di sosta e restringimenti di carreggiata.

Fase 14 (dalle 21 alle 6)

Via Gordigiani (dal viale Corsica a via Circondaria): divieto di sosta e divieto di transito (deroga per mezzi di soccorso e titolari passi carrabili).

Fase 15 (dalle 21 alle 6)

Viale Corsica (dal numero civico 2/a a Ponte all’Asse): divieti di sosta e restringimenti di carreggiata.

Via del Ponte all’Asse (all’incrocio con viale Corsica): restringimento di carreggiata.

In tutte le strade interessate dai lavori di asfaltatura e nelle strade afferenti saranno istituiti divieti di sosta a cavallo degli incroci.