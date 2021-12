Il tram di Capodanno senza più eventi cambia orari

Dopo che le iniziative di San Silvestro in piazza sono state annullate a causa del Covid, le corse non proseguiranno fino all'alba

FIRENZE — Senza più eventi in piazza, annullati a causa del dilagare dei contagi da Covid-19, anche il tram rimodula gli orari di conseguenza e nella notte di San Silvestro, quella che porta al nuovo anno, fermerà le sue corse alle 2 del mattino, senza tirare l'alba come annunciato in precedenza quando il calendario era fitto di iniziative collettive.

Lo fa sapere Gest: "La variazione dell’orario è stata stabilita dopo la decisione del Comune di revocare gli eventi di Capodanno per limitare spostamenti e assembramenti nell’ultima notte del 2021".

Oggi intanto le corse saranno regolari e a pieno orario, con frequenze ogni 5-6 minuti. Così anche nel resto dei giorni in questo periodo di festività in assenza di attività scolastica. Oltre al 31 Dicembre, anche il primo Gennaio il tram sarà in funzione fino alle 2 di notte con frequensa di una corsa ogni 10 minuti.