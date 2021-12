Dalla Torre d'Arnolfo Papà Natale scende in piazza

Si è svolta stamani la tradizionale calata del Babbo in rosso cui suoi elfi fin sull'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria

FIRENZE — Dalla Torre d'Arnolfo Babbo Natale e i suoi elfi si sono calati fino all'arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria: lo spettacolare evento, ormai di tradizione per Firenze, è andato in scena stamani dal pinnacolo più alto della piazza cuore anche istituzionale della città.

La calata è stata seguita dalla platea di adulti e bambini che gremiva la piazza sottostante. Tutti col naso all'insù verso il cielo terso e cristallino a osservare il vecchio in rosso e i suoi aiutanti raggiungere il suolo grazie a cordame per specialisti.

Durante la discesa, i personaggi protagonisti del Natale hanno srotolato uno striscione di auguri lungo 12 metri per l'iniziativa patrocinata dal Comune di Firenze e offerta da Confcommercio Firenze ed EdiliziAcrobatica, i cui esperti hanno incarnato Babbo Natale e gli elfi.