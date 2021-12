Babbi Natale in motoretta fanno tappa in canile

Lasciata la slitta al Polo, in sella a uno scooter uno stuolo di vecchi in rosso è arrivato al Parco degli Animali coi doni per gli ospiti pelosi

FIRENZE — Lasciata la slitta negli hangar del Polo, in sella a un scooter con renna distintiva d'ordinanza sul parabrezza, una schiera di Babbo Natale è arrivata al Parco degli Animali di Ugnano, a Firenze, coi doni per gli ospiti pelosi del canile rifugio e gattile comunale. I vecchi in rosso si sono materializzati stamani in occasione della Babbonatalata seguita alla Festa dei Doni svoltasi ieri sempre nella struttura con l'obiettivo di farla conoscere e sostenerne le iniziative.

Ad accogliere Babbo Natale - anzi: una schiera di Babbi Natale - non poteva mancare lo schieramento istituzionale ai massimi livelli, col sindaco Dario Nardella e l’assessore all’ambiente Cecilia Del Re. I doni recapitati si sono così aggiunti ai molti arrivati ieri grazie alla generosità dei fiorentini che hanno visitato la struttura inaugurata nel 2011 e aperta in via straordinaria.

Negli anni il canile ha contribuito a trovare casa a oltre 750 cani ed è destinato a crescere ancora. Nell’ultima seduta di giunta, su proposta di delibera presentata da Del Re, l’amministrazione comunale ha infatti dato il via libera ad ulteriori investimenti per circa 200mila euro per ampliare lo spazio a disposizione del canile-rifugio, divenuto un punto di riferimento anche per tutta l’area metropolitana.

Arriveranno dunque 10 nuovi box, che andranno quindi ad aggiungersi ai 54 esistenti. Oltre a queste strutture, divise in due parti (diurno e notturno), verranno inoltre realizzate anche le aree di sgambamento di pertinenza per complessivi 800 metri quadrati.

La struttura, ha ricordato il sindaco, è gestita interamente dal Comune e nel tempo ha sviluppato un'offerta di servizio sempre più articolata. Tra gli ultimi investimenti, il canile rifugio è stato dotato di sala operatoria. Adesso si va avanti anche per "ospitare sempre più animali con il servizio di pensione durante il periodo estivo, rispondendo così ad una grandissima richiesta della cittadinanza", ha detto Del Re.

E non solo cani e gatti trovano amorevoli cure al Parco di Ugnano: Alpaha Onlus si prende cura di 8 alpaca, coinvolgendo ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. Il Parco è inoltre diventato riferimento per l'autorità giudiziaria per le funzioni di custodia degli animali coinvolti in procedimenti penali per maltrattamento.