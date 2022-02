Topi d'auto incubo del rione, fermati due minori

Ucraina, le truppe britanniche si addestrano con quelle della Nato in Estonia

Carabinieri, polizia municipale e polfer hanno stretto il cerchio attorno a due minorenni accusati di una serie di furti sulle auto in sosta

FIRENZE — Due minorenni italiani, sarebbero loro gli autori di una serie di furti sulle auto messi a segno tra il 2021 ed il 2022 in Oltrarno fiorentino.

I due minori sono ritenuti responsabili di furti su autovetture commessi nella zona di Porta Romana, Piazza Tasso e Santo Spirito tra gli ultimi mesi del 2021 e Gennaio 2022.

I due hanno 16 e 17 anni, con precedenti penali, assieme o in concorso con altri soggetti, avrebbero partecipato a diversi furti perpetrati su autovetture parcheggiate in pubblica via o all’interno del Parcheggio Oltrarno, nelle date 10, 21 e 28 Novembre, 2 e 10 Dicembre e infine 8 e 12 Gennaio.

Le indagini sono partite lo scorso mese di Novembre con la visione di numerosi video di telecamere di sorveglianza.

Ulteriori indagini sono state svolte dalla polizia municipale di Firenze e dalla polizia ferroviaria per cui il procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Antonio Sangermano, ha richiesto l’emissione della misura cautelare.

I minori sono stati trasferiti all’Istituto per i Minorenni Meucci.

I carabinieri hanno eseguito inoltre altre perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Firenze, finalizzate alla ricerca di refurtiva nelle abitazioni di altri quattro soggetti, maggiorenni, indagati dai militari per i medesimi reati.