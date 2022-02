Caro bollette: le imprese che chiudono perché produrre è troppo costoso Caro bollette: le imprese che chiudono perché produrre è troppo costoso

Attualità mercoledì 09 febbraio 2022 ore 14:18

Testo, la fiera che racconta come nascono i libri

Come nasce un libro, come si scrive a come si pubblica, come si traduce, come si illustra, come si vende e persino come si legge, tutto questo è Testo

FIRENZE — Tre giorni dedicati al mondo dell’editoria ed un programma di eventi e laboratori per raccontare come nasce un libro e come arriva nelle mani del lettore, questo è Testo Firenze. L'evento in programma il 25, 26 e 27 Febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze risponde alle domande come nasce un libro, come si scrive e come si pubblica, come si traduce, come si illustra, come si vende e come si legge. L'appuntamento per lettori e addetti ai lavori porta a Firenze la migliore editoria, tra grandi gruppi e indipendenti, con una selezione di titoli e novità letterarie, ospiti da tutto il mondo e un ricco programma di presentazioni, incontri ed eventi coordinato da un team di curatori trasversali al mondo della scrittura. Nelle due navate della Stazione Leopolda, ciascuna casa editrice espone una selezione di titol. Grazie al confronto con editor, redattori e uffici stampa e librai, i lettori possono immergersi nello spirito delle proposte mentre per approfondire il catalogo della casa editrice, altri titoli saranno esposti sugli scaffali, alle spalle dei tavoli. L'evento ricrea il ciclo di vita del libro attraverso un percorso in sette stazioni: dal lavoro dello scrittore, a quello degli editor, traduttori, grafici, promotori e librai, fino al lettore. Il Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il Racconto, la Libreria, il Lettore. Gli argomenti affrontati nelle varie stazioni saranno curati da Luca Briasco, editor di narrativa straniera, traduttore ed editore di Minimum Fax, Andrea Gessner, editore di Nottetempo, Beatrice Masini, traduttrice, scrittrice e direttrice editoriale di Bompiani, Giovanna Silva e Chiara Carpenter rispettivamente fotografa, editrice di Humboldt edizioni e redattrice di Humboldt edizioni, fondatrice di Sanrocco magazine, Leonardo Luccone, fondatore dell’agenzia letteraria Oblique, Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani, fondatori della libreria Todo Modo, Riccardo Ventrella, responsabile delle relazioni internazionali della Fondazione Teatro della Toscana. Testo presenterà al pubblico una selezione di titoli e laboratori ideati dai Capistazione in collaborazione con le case editrici e il coordinamento di Pitti Immagine. Romanzi, saggi, mestieri e protagonisti dell’editoria verranno raccontati per voce degli autori, dei critici, giornalisti, librai e altri professionisti del mondo del libro. Saranno proposti una serie di laboratori a tema a cui si potrà partecipare gratuitamente (previa registrazione), aperti a un numero limitato di partecipanti, dedicati alla scrittura, alla traduzione, alla grafica e agli altri ambiti dell’ecosistema libro, tenuti dagli stessi Capistazione e da altri professionisti. Tra gli ospiti sono attesi lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, la newyorchese originaria di Addis Abeba Maaza Mengiste, recente vincitrice del Premio Gregor von Rezzori, lo scrittore e viaggiatore olandese Jan Brokken, noto per i suoi racconti di vite di personaggi fuori dal comune e i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale, lo scrittore marsigliese Régis Jauffret, voce di rilievo della narrativa francese, la scrittrice messicana Guadalupe Nettel, tra gli autori più originali della letteratura latinoamericana contemporanea. Tra gli autori e ospiti italiani Stefano Bartezzaghi, Ilide Carmignani, Piero Dorfles, Chiara Guidi, Stefano Mancuso, Antonio Manzini, Ena Marchi, Marco Peano, Veronica Raimo, Vanni Santoni, Marino Sinibaldi, Nadia Terranova, Chiara Valerio e Sofia Fabiani, autrice del best seller Cucinare stanca, e l’illustratore e fumettista Manuele Fior.