Taxi solidali, raccolta coperte per senza tetto

Anche le auto bianche fiorentine aderiscono alla campagna nazionale di solidarietà "Emergenza Freddo 2022". Cinque giorni per donare

FIRENZE — Ci sono sono anche le auto bianche del Socota Radiotaxi Firenze 4242 e del Cotafi Firenze 4390 tra quelle delle 12 città italiane che, a partire da lunedì 31 Gennaio, aderiranno all'iniziativa "Emergenza Freddo 2022. Viaggio nel tempo della solidarietà" promossa dall'associazione 'Tutti taxi per amore'.

Per 5 giorni, dal 31 Gennaio al 4 Febbraio, i tassisti di Firenze, Roma, Milano, Bologna, Mestre, Genova, Sassari, Salerno, Napoli, Bari, Lecce e Messina faranno una raccolta solidale di indumenti, puliti ed in ottimo stato, coperte, sacchi a pelo, giacconi e alimenti non deperibili da destinare alle persone senza dimora.

A Firenze la raccolta verrà fatta con l'aiuto della rete di solidarietà del Quartiere 5, e si terrà presso i locali in via Reginaldo Giuliani 115/M. Quanto messo insieme verrà poi consegnato il 5 Febbraio all'associazione "La Fenice" e alla rete di solidarietà del Quartiere 5.

"L'iniziativa - spiega Marco Salciccia, presidente dell’associazione 'Tutti taxi per amore-OdV' - è volta ad alimentare la cultura della solidarietà e del riuso anche attraverso la rete permanente e la collaborazione tra associazioni, centri anziani, cittadinanza e istituzioni che hanno messo a disposizione spazi sul territorio". Per informazioni i cittadini possono chiamare il 334/6717386 (Silvia) o il 339/8765005 (Priscilla).