Spazi da coltivare nella città degli orti

Appezzamenti di terreno comunale da coltivare come orti sociali ma anche terreni da assegnare alle famiglie per sfruttarne la resa agricola

FIRENZE — Il 2020 si è aperto a Firenze nel segno degli orti, sono infatti in corso i bandi per l'assegnazione degli spazi agricoli. Le domande devono essere presentate entro il 10 gennaio 2020 per i residenti del Quartiere 1 interessati agli orti disponibili alle Cure e per i residenti del Quartiere 2 per quanto riguarda i terreni allo Stradone di Rovezzano a Villa Bracci.

Per i residenti del Quartiere 4 le domande devono essere presentate dal 7 gennaio al 7 febbraio 2020 e gli orti sono disponibili presso Isole Nuove, Isole Vecchie, San Lorenzo a Greve e San Bartolo a Cintoia mentre per i residenti del Quartiere 5 le domande devono essere presentate dal 13 gennaio al 13 febbraio 2020 e gli orti sono disponibili in Via Accademia del Cimento, Via Piemonte e Via Dazzi.

E' la Direzione Servizi Sociali che si occupa dell'assegnazione degli appezzamenti di terreno comunale adibiti a orti sociali a favore di categorie della popolazione con prevalenza anziani che ne fanno richiesta. Le finalità sono di favorire la socializzazione a persone e in contesti particolari oltre a creare opportunità occupazionali e di educazione.

Fiorentini con il pollice verde. "Vogliamo garantire un orto per ogni fiorentino che lo vorrà" così il sindaco Dario Nardella nel 2019 ha presentato il progetto Orti Urbani indicando nuove aree individuate da destinate alle famiglie che potranno farne richiesta nel Quartiere 1 giardino di Palazzo Vegni, Quartiere 2 alle serre di via del Guarlone e giardino in via del Mezzetta, Quartiere 3 al parco di Rusciano, Quartiere 4 all'ex caserma Lupi di Toscana ed ancora al vivaio comunale, parco di Mantignano, Isole Nuove Argingrosso con l'ampliamento degli orti esistenti, Quartiere 5 a le Piagge via Piemonte.