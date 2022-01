"Sosta in area pedonale Ztl? Mettiamo il pilomat"

Djokovic è tornato in Serbia: le prime immagini dall'aeroporto di Belgrado

Il Comune di Firenze ha replicato alla segnalazione dei residenti di Santa Croce per il parcheggio selvaggio in piazza vicino alla porta telematica

FIRENZE — Una barriera per impedire l'uso della piazza pedonale ai non autorizzati all'ingresso nella zona a traffico limitato, è quanto ha annunciato l'assessore Stefano Giorgetti rispondendo alla segnalazione dei residenti.

L'assessore ha risposto alla richiesta del Comitato Cittadini per Firenze che nel fine settimana ha fotografato l'area pedonale registrando la presenza di automobili che non esponevano il permesso di accesso alla Ztl.

"E' in programma la realizzazione di una barriera a scorrimento orizzontale e sono già in corso le verifiche per completare la progettazione ed il successivo posizionamento" è quanto precisato da Giorgetti.

Il portavoce del Comitato di Sant'Ambrogio e Santa Croce Simone Scavullo ha commentato "Monitoreremo la situazione, non sarebbe la prima volta che viene annunciato un intervento già programmato e poi occorre attendere mesi, come la porta telematica di via delle Casine".

Proprio la presenza della porta telematica di via dell'Agnolo aveva fatto sussultare i cittadini che si sono sentiti beffati "Di notte la catena sparisce e chi è senza permesso trova facile parcheggio nell'area pedonale, appena prima di varcare la Ztl".