Servizi cimiteriali, nuove assunzioni nel 2022

Delle 14 assunzioni previste nel 2021 solo un dipendente è stato assunto nell'organico. E' stato annunciato un nuovo concorso entro la fine del 2022

FIRENZE — Un nuovo concorso per assumere addetti ai servizi cimiteriali, è quanto annunciato oggi a Palazzo Vecchio in risposta ad una interrogazione sulle criticità registrate nelle ultime settimane tra la mobilitazione dei dipendenti di Sas e la rimodulazione degli orari di apertura dei cimiteri comunali.

Il personale della Società dei Servizi alla Strada ha avviato una mobilitazione riguardo le nuove condizioni di lavoro. Gli orari dei cimiteri sono stati ridotti a causa dei contagi registrati tra il personale addetto alla gestione delle strutture.

Palazzo Vecchio ha però precisato che "Non c'è correlazione tra la convenzione ampliata con SaS e la limitazione provvisoria degli orari cimiteriali disposta con atto dirigenziale del 3 Gennaio 2022, che è stato dettato dalla situazione emergenziale venutasi a creare con la pandemia".

I consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Antonella Bundu che hanno chiesto chiarimenti riguardo alla copertura dei servizi hanno sottolineato "La Giunta stessa ci aveva parlato della necessità di vedere assegnate a questo ambito 14 persone nel corso del 2021, invece è stata assunta una sola persona in amministrazione. Il ruolo di SaS sarebbe "temporaneo", in attesa di un concorso che dovrebbe tenersi entro la fine del 2022, senza alcuna intenzione di esternalizzare i servizi. Ne prendiamo atto e confidiamo che sia effettivamente così".

"Ribadiamo tutto il nostro sostegno alla mobilitazione interna a SaS, dove il personale si è ritrovato in modo unilaterale nuove condizioni di lavoro, ci pare di capire per questioni organizzative non destinate a proseguire. Non ci scandalizza l'orario ridotto per alcune settimane in una fase in cui le istituzioni hanno perso il controllo della situazione pandemica: vogliamo evidenziare che però i problemi vengono da più lontano e richiedono interventi urgenti che prescindono dalla Covid-19" hanno concluso Bundu e Palagi.