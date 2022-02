Sempre più cicliste riparano la bici col fai da te

La bicicletta è donna, la cooperativa fiorentina che ripara e noleggia le biciclette usate ha promosso un corso di riparazione riservato alle donne

FIRENZE — Nel capoluogo toscano le cicliste sono molto numerose, ne sanno qualcosa i tecnici della Cooperativa Ulisse che davanti ad un aumento della richiesta di piccole riparazioni hanno creato un corso riservato alle donne che amano viaggiare sulle due ruote.

Punto di forza del corso "i trucchi per prendersi cura della propria bici".

Una iniziativa nata dalla grande esperienza della cooperativa famosa in tutta Italia per l'attività di reinserimento sociale svolta con i detenuti di Sollicciano. La Coop Ulisse recupera le biciclette abbandonate o rimosse dalla polizia municipale, le restaura e le rivende, oppure le noleggia a lungo termine fornendo un servizio sperimentale ed innovativo.

La Coop Ulisse con il progetto Piedelibero hanno lanciato un corso base di riparazione per cicliste rivolto "a giovani donne di ogni età" che si terrà per la prima volta a Marzo in via Baccio Bandinelli dove ha sede la straordinaria officina gestita dai soci.

Ad accompagnare le cicliste in officina sarà Alessandra Villa, viaggiatrice e appassionata di ciclo meccanica.