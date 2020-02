Semaforo spostato per la sicurezza della strada

Tra gli interventi sulla direttrice periferica è stata disposta anche la modifica dell'impianto semaforico sull'incrocio classificato a rischio

FIRENZE — Nel piano della sicurezza di via Pistoiese è stata effettuata durante la notte la modifica dell’impianto semaforico in corrispondenza dell’incrocio con via della Sala consistito nello spostamento dei pali a sbraccio dei semafori. Le operazioni sono articolate in due fasi che interesseranno rispettivamente la corsia in ingresso città e a seguire la direttrice in uscita città.

Via della Sala è rimasta chiusa da via Pistoiese a via Lombardia dalle 21.30 alle 6 con deviazioni delle linee Ataf 35-56 dalle 21.30 al termine del servizio.