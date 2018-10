Sedici nuovi vigili con lo sponsor

Otto donne e otto uomini assunti a tempo determinato nella polizia municipale di Firenze attraverso l'intervento di un privato

FIRENZE — Sono stati presentati stamattina in Piazza Signoria i sedici nuovi agenti di polizia municipale, otto donne e otto uomini, assunti per sei mesi dal Comune con il contributo della Fondazione Cr Firenze. A presentarli sono stati il sindaco di Firenze Dario Nardella e il comandante della polizia municipale Alessandro Casale oltre al direttore generale della Fondazione Cr Firenze, Gabriele Gori e dall'assessore fiorentino alla sicurezza urbana, Federico Gianassi.

Firenze, ha detto Nardella, è stata la prima città italiana a sfruttare la norma che permette le assunzioni a tempo determinato attraverso una sponsorizzazione. Tra i compiti dei nuovi agenti, c'è il controllo del territorio ma anche, ha detto il sindaco, "l'assistenza ai cittadini, ai commercianti, ai visitatori, un po' come fanno i vigili di quartiere e avranno anche il compito di far rispettare le regole per il decoro della città".

I giovani agenti, tutti di età tra i venti e i trent'anni, provengono da tutta Italia. Solo uno arriva da Firenze mentre gli altri arrivano da Campania, Puglia, Sardegna, Veneto.