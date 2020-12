Scomparsa Morales, l'ultimo saluto a Santo Spirito

Il cordoglio ed il saluto commosso di Firenze durante i funerali dell'ex sindaco che sono stati celebrati nella basilica dell'Oltrarno fiorentino

FIRENZE — La città di Firenze ha reso omaggio all'ex sindaco Giorgio Morales, scomparso all'età di 88 anni. Tante le persone che si sono date appuntamento in Santo Spirito, nel rispetto delle regole per il contenimento del Covid, per l’ultimo saluto. Presenti anche il sindaco Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

La vice presidente del Consiglio comunale, Maria Federica Giuliani ha commentato "Un ultimo saluto pieno d’affetto e di gratitudine per Giorgio Morales, sindaco in anni difficili, dove la politica viveva la fine della prima Repubblica e vedeva il nascere la seconda, dove le bombe anche a Firenze portavano dolore e minavano lo Stato, attaccando la sua parte più bella nella strage dei Georgofili. Accanto a Silvia e Nicola, i suoi figli, a Elena e Cosimo, gli adorati nipoti, alla moglie Silvana, noi tutti stretti in un abbraccio orgoglioso pieno di affetto. A lui la nostra gratitudine per averci trasmesso la passione politica, il rispetto delle istituzioni e della cosa pubblica attraverso le sue parole sempre misurate, la sua azione amministrativa integerrima, la corrispondenza e la trasparenze fra il dire e l’agire”.