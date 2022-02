Scippatore di turisti espulso col volo da Bologna

Il giovane straniero era stato arrestato a Firenze nel 2020 a seguito di un furto con destrezza messo a segno nei confronti di un cittadino italiano

FIRENZE — Un cittadino albanese di 25 anni con numerosi precedenti per furto ai danni di turisti commessi in pieno centro a Firenze è stato espulso con un volo in partenza da Bologna e diretto a Tirana.

L’uomo era stato arrestato a Firenze nel 2020 a seguito di un furto con destrezza messo a segno nei confronti di un cittadino italiano.

Al momento della scarcerazione, essendo irregolare sul territorio nazionale, il cittadino albanese, in attuazione di un provvedimento di espulsione con misura alternativa al trattenimento, convalidato dal giudice di pace di Firenze, è stato accompagnato da personale della polizia presso l’aeroporto di Bologna dove è stato imbarcato su un volo per Tirana.

Non potrà rientrare in Italia per i prossimi tre anni.