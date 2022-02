Ubriaco alla guida finisce in carcere

L'uomo, della Valle del Serchio, era stato sorpreso in auto dopo aver bevuto così tanto da avere rilievo penale. Condannato, si era reso irreperibile

SCANDICCI — Era il 21 Novembre 2015, precisamente. A Scandicci un uomo era stato fermato al volante della sua auto e sorpreso dopo aver bevuto così tanto da dar luogo a una violazione di tipo penale. Era quindi stato condannato, ma dopo si era reso irreperibile.

Adesso la polizia lo ha rintracciato e raggiunto in Valle del Serchio, dove risultava domiciliato, dando esecuzione a un ordine di carcerazione. Lui, 28 anni, dovrà scontare una pena di 4 mesi di arresto ed è stato condotto in carcere.

Il provvedimento di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione gli è stato revocato a causa della sua mancata collaborazione, dato che si era reso irreperibile. Non ha perciò potuto accedere ai benefici di legge, che contemplano anche l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare. Invece è finito in cella.