Estrae la pistola, panico tra i passanti

I cittadini hanno chiamato la polizia per quel giovane armato davanti ai negozi. Era una pistola giocattolo, ma lui aveva tolto il tappo rosso

FIRENZE — Ha estratto una pistola mentre si trovava insieme a due amici davanti a un negozio. Impossibile per i presenti sapere che si trattava di un'arma giocattolo, visto che era priva di tappo rosso.

Così è scattato il panico oggi pomeriggio in via di Novoli, quadrante nord di Firenze, tra le persone che si trovavano a passare di lì. È scattato l'allarme e la polizia è arrivata sul posto con la squadra volanti, bloccando il ragazzo con la pistola e accertando che sì: era un'arma giocattolo priva del tappo rosso.

Proprio per questo, per aver portato in strada un'arma giocattolo senza il segno distintivo del tappo in plastica di colore rosso, il giovane, 19 anni, è stato denunciato. Per lui non è finita: rischia anche la denuncia per procurato allarme.