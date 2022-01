​Schiaffi e pugni alla moglie e poi ai poliziotti

Ha preso a schiaffi la moglie che ha chiamato il 112 e all'arrivo dei poliziotti si è scagliato anche su di loro prendendoli a calci e pugni

FIRENZE — Ha aggredito la moglie che ha chiamato il 112, gli agenti intervenuti hanno separato moglie e marito ma quest’ultimo ha aggredito anche loro colpendoli con calci e pugni. L'uomo, uno stranieri di 39 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'episodio è accaduto nella serata di ieri intorno alle 22 quando una volante è intervenuta in un appartamento nella zona dei Lungarni dove una donna aveva chiamato il 112 raccontando di essere stata aggredita dal marito, con schiaffi e pugni. Due operatori di polizia hanno riportato contusioni giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni ciascuno.

Qualche giorno di prognosi anche per la moglie del 39enne che potrebbero far scattare nei suoi confronti una denuncia per lesioni o anche per maltrattamenti in famiglia qualora dovessero emergere analoghi episodi avvenuti in passato.