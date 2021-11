"Sbloccare le assunzioni" infermieri ci riprovano

Mobilitazione di protesta annunciata dagli infermieri del Nursind che si sono detti pronti a scendere in piazza per lo sblocco delle assunzioni

FIRENZE — Sono pronti a scendere in piazza gli infermieri del Nursind, sindacato autonomo delle professioni infermieristiche: venerdì 5 Novembre alle ore 10 e 30 una delegazione si troverà in piazza Duomo 10 a Firenze, sotto le finestre della presidenza della Regione Toscana, per un sit-in.

“Invitiamo il Presidente Giani, gli assessori e i consiglieri regionali a scendere per un confronto diretto - ha detto Giampaolo Giannoni, coordinatore di Nursind Toscana - e per scrivere con noi una road map che ci porti alla soluzione del problema almeno nell’anno 2022”.

Il problema sono le mancate assunzioni “Le Aziende hanno fatto richiesta per assumere altri infermieri a tempo indeterminato ma la Regione non ha ancora autorizzato le assunzioni o lo ha fatto solo parzialmente. Che senso ha indire un concorso Estar a maggio, in piena pandemia, per scoprire ad agosto che c’è un buco nel bilancio della Sanità? Serve una maggiore programmazione” precisa il sindacato in una nota.

“Invitiamo la politica a dare risposte concrete e onorare l’apertura urgente di un tavolo tecnico sul fabbisogno di organico come promesso davanti al prefetto oltre un mese fa”, ha concluso Giannoni.