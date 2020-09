Sardine in città al fianco di Iacopo Melio

Il movimento delle Sardine guidato da Mattia Santori parteciperà ad un incontro pubblico a sostegno del candidato capolista del Partito Democratico

FIRENZE — Le Sardine arrivano a Firenze per sostenere il capolista del Partito Democratico al Consiglio regionale. Mattia Santori, il leader delle Sardine arriva a Firenze per sostenere Iacopo Melio, capolista Pd alle regionali, e rilanciare la mobilitazione per la "Toscana che non si lega". All'incontro parteciperà Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e Presidente del PD.

L'incontro si terrà venerdì 11 settembre, dalle 21, presso il giardino dell’SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele II n.303. All’incontro parteciperanno anche Don Andrea Bigalli di Libera, Paola Galgani segretaria della Camera del Lavoro CGIL di Firenze, Lorenzo Cecchi di Legambiente, Salvina di Gangi presidente de Gli Anelli Mancanti e Ebrahim Ali dei Giovani Musulmani.