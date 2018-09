Sappe in protesta di fronte a Sollicciano

Il sindacato ha organizzato il presidio di protesta davanti al carcere fiorentino. Obiettivo denunciare le precarie condizioni degli agenti

SCANDICCI — Il presidio è in programma domani, giovedì, dalle 10. Il sindacato ha indetto la protesta per segnalare le pesanti condizioni lavorative della polizia penitenziaria in Toscana.

Alla manifestazione prende parte anche il segretario nazionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Donato Capece.

"La situazione interna alle carceri toscane è diventata invivibile - ha detto il segretario toscano Pasquale Salemme - gli agenti di polizia penitenziaria protestano per la mancanza di personale, il mancato rispetto dei diritti soggettivi, una organizzazione dei servizi assolutamente fallimentari e fatiscente, una situazione di precaria sicurezza individuale per chi lavora in prima linea nelle sezioni detentiva e, più in generale, delle carceri stesse, aggravato dall'elevato numero di aggressioni e ferimenti di agenti".