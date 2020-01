Saldi senza file, i fiorentini cercano l'occasione

Partenza soft per gli sconti invernali trainata dai tanti turisti presenti in città nell'ultimo fine settimana delle feste

FIRENZE — I fiorentini ci vanno cauti ma non snobbano i saldi. La partenza degli sconti invernali, stando alle prime stime delle associazioni di categoria, è stata positiva ma non esplosiva. Insomma, niente file fuori dai negozi, piuttosto tanta gente impegnata in un giro di perlustrazione per trovare l'affare, magari in attesa di un ulteriore ribasso dei prezzi oltre il 50 per cento.

Secondo le stime di Confcommercio Toscana, già nel primo giorno di sconti, il 65 per cento dei negozianti ha dichiarato di aver registrato un incasso simile al 2019, il 3 per cento leggermente superiore e il 32 solo di poco inferiore. Per l'area fiorentina, Confesercenti della Metrocittà di Firenze parla di "partenza senza squilli di tromba ma comunque in linea con l'andamento degli ultimi anni almeno nel centro storico di Firenze, anche grazie ai consistenti flussi turistici presenti per il Ponte dell'Epifania".

Tanti si sono riversati, oltre che nelle vie del centro di Firenze, anche nei vicini centri commerciali come i Gigli a Campi Bisenzio. Buona performance anche negli outlet della Toscana.