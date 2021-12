​Rischio ghiaccio e neve, spargisale in azione

La Protezione civile ha allertato le squadre impegnate nelle prossime ore per il rischio ghiaccio e neve che interessa anche la provincia di Firenze

FIRENZE — Allerta meteo in codice giallo per rischio ghiaccio e neve, lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile.

Il rischio ghiaccio e neve riguarda la giornata di venerdì 10 Dicembre. L’allerta per ghiaccio inizia stanotte in molte aree appenniniche e interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato, Siena. L’allerta per neve ha inizio alle 6 per terminare alle 24 di domani.

Per domani, nel pomeriggio sono previste nevicate sui rilievi fino a 600-700 metri di quota, in calo in serata fino a 400-600 metri, anche a quote inferiori sull'Alto Mugello. Accumuli fino a 5-10 centimetri a quote di montagna, 2-5 centimetri a quote di collina.

Il Comune di Scandicci ha comunicato che due mezzi spargisale entreranno in azione sulle strade di Collina a seguito del previsto abbassamento delle temperature