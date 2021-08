Rientro a scuola, un piano per orari e trasporti

Il video che mostra come è nato l'incendio nel grattacielo di via Antonini a Milano

Sicurezza sanitaria rispetto al Covid e attività didattiche in presenza: per coniugare i due aspetti ingressi scaglionati, steward e bus aggiuntivi

PROVINCIA DI FIRENZE — Ingressi scaglionati, steward, bus aggiuntivi anche prevedendo il ricorso a mezzi di noleggio con conducente (Ncc): tutto per coniugare la ripresa delle attività scolastiche in presenza al 100% e sicurezza sanitaria rispetto alla possibilità di contagio da Covid-19.

Le misure sono al centro di un documento operativo per il territorio della Città Metropolitana di Firenze che si va elaborando a seguito di un tavolo riunitosi oggi in videoconferenza. L'organismo di coordinamento tra scuola e trasporto pubblico locale coordinato dalla prefettura di Firenze si è posto lo scopo di rimodulare il piano per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento del virus.

Al tavolo - oltre alla prefettura in posizione di regia - siedono Regione Toscana, Città Metropolitana, Ufficio scolastico regionale, Motorizzazione civile e Aziende del trasporto pubblico locale. Il documento operativo che si va elaborando terrà conto, spiega una nota congiunta di prefettura e MetroCittà, della ipotizzata limitazione della capacità dei mezzi di trasporto pubblico locale ed extraurbano all’80% dell’indice di capienza capacità.

"Saranno predisposti mezzi aggiuntivi su gomma e su ferro oltre che l’uso di autobus Ncc, in modo da potenziare i trasporti. Saranno programmati orari scaglionati di entrata e uscita dalle scuole, l’impiego di stewards per regolare i flussi degli alunni e la collaborazione di studenti delle ultime classi, opportunamente formati, per invitare i compagni al rispetto delle norme anti-Covid riproponendo il progetto #Backtoschool già attuato lo scorso anno", si annuncia.