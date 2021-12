Recupero da 1 milione di euro per gli ex Barnabiti

All’ex chiesa dei Barnabiti nell’Oltrarno nuova sala polivalente, nuova illuminazione a led, climatizzazione estiva e invernale e impianto sonoro

FIRENZE — Riqualificazione da 1 milione di euro con nuova sala polivalente, illuminazione a Led, riscaldamento e impianto sonoro, lo prevede il pacchetto di lavori presentato dall’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci

Nel 2021 sono stati destinati all’ex chiesa dei Barnabiti 250mila euro di contributo erariale per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva dei locali, funzionale alla completa riqualificazione dell’immobile per il restauro degli affreschi e del soffitto. Un intervento che va a sommarsi ai 100mila euro previsti per la nuova illuminazione e 800mila euro per i lavori edili.

“Un intervento molto atteso dal quartiere - ha detto l’assessore Meucci -, che riveste un interesse non solo a livello architettonico e culturale, ma anche di efficientamento energetico del patrimonio pubblico. Grazie ai lavori sugli impianti, sarà inoltre possibile destinare parte dei locali a sala polivalente, oltre che garantire una migliore illuminazione in grado di valorizzare il soffitto affrescato”.

Gli interventi consentiranno l’utilizzo dei locali come sala polivalente. Sarà realizzato un impianto a illuminazione indiretta per tutta la sala, corpo centrale e abside, in modo da valorizzare il soffitto affrescato, e un impianto a illuminazione diretta per garantire l’illuminazione.