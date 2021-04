Rampa per disabili usata come bagno e rastrelliera

I residenti del centro storico segnalano a QUInewsFirenze la rampa per disabili trattata come un bagno pubblico e usata come una rastrelliera

FIRENZE — A Santo Spirito non si salva neppure la rampa per i disabili, è questa l'amara constatazione dei residenti che hanno segnalato a QUInewsFirenze l'uso improprio del passaggio.

La denuncia "Sulla cantonata sono ben visibili i segni lasciati dagli avventori che usano la parete come fosse un vespasiano a cielo aperto, inoltre la ringhiera viene spesso usata per legare le biciclette, senza preoccuparsi dei disabili".

I residenti non si schierano contro i ciclisti ma invitano a "rispettare lo scivolo per i disabili" per non rischiare di aggiungere l'indifferenza ai "veri e propri atti vandalici che ogni giorno registriamo da parte di chi urina sulla facciata o scrive sulle pietre del sagrato".

La segnalazione segue la mobilitazione del vicinato che non molla sulla richiesta avanzata a Palazzo Vecchio di prevedere una cancellata per l'intero complesso, portando come esempio le recinzioni presenti attorno a varie chiese in Italia come a Roma o in Sicilia, immortalate in molte serie televisive.

