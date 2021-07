Questua molesta alla stazione centrale

In quattro sono stati sanzionati e allontanati dalla stazione di Santa Maria Novella perché chiedevano l'elemosina importunando i viaggiatori

FIRENZE — Continua l'operazione della polizia ferroviaria "stazioni sicure".

In particolare, nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, dove l’operazione è stata effettuata in collaborazione con la locale Questura, 2 donne di nazionalità rumena, di 21 e 34 anni, un uomo iracheno di 52 e un gambiano di 23 sono stati sanzionati e allontanati, in quanto chiedevano l’elemosina all’interno dello scalo, importunando i viaggiatori.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Stato, sempre a Santa Maria Novella, sono stati individuati e sanzionati amministrativamente 2 uomini italiani, di 48 e 32 anni, trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana.

Solo nella giornata di ieri in tutta la regione sono state oltre 800 le persone identificate, 10 sanzioni elevate, 44 bagagli ispezionati, 2 depositi bagagli controllati e 84 operatori della Polfer impegnati in 27 scali ferroviari della Toscana.