Fiorentina al Franchi, prorogata la convenzione

L'atto di proroga siglato in Palazzo Vecchio arriva alla vigilia dell'annuncio del vincitore del concorso internazionale per il restauro dello stadio

FIRENZE — "A Palazzo Vecchio con il direttore generale Joe Barone abbiamo firmato la proroga per la convenzione tra il Comune di Firenze e Acf Fiorentina per lo stadio Artemio Franchi": l'annuncio arriva via Twitter dal sindaco di Firenze Dario Nardella con tanto di foto del momento della firma dell'atto di proroga.

L'accordo, che dovrebbe avere durata di due anni, arriva alla vigilia dell'annuncio del vincitore del concorso internazionale per il restauro dello stadio, previsto per il 7 Marzo prossimo.

Sono 8 gli elaborati selezionati per la fase finale. Si tratta di progetti di fattibilità tecnica ed economica che vengono vautati da un'apposita commissione di esperti di caratura internazionale.