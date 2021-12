Preso a pugni fuori da scuola

Cinque giorni di prognosi per un giovane di 17 anni aggredito dopo essersi rifiutato di consegnare dei soldi. Indaga la polizia

FIRENZE — Un giovane di 17 anni è finito in ospedale dopo un'aggressione avvenuta ieri intorno a mezzogiorno in via del Terzolle, nei pressi dell'istituto tecnico Leonardo da Vinci.

Secondo le informazioni raccolte dalla polizia, che ora indaga sull'accaduto, ad aggredire il giovane sarebbero stati due ragazzi, all'apparenza minorenni, poi riusciti a fuggire. In base a quanto ricostruito il 17enne sarebbe stato preso a pugni dopo essersi rifiutato di consegnare dei soldi.

Il preside della scuola è stato tra i primi a soccorrere il giovane poi portato in ospedale dal 118 dove gli sono stati refertati 5 giorni di prognosi per le contusioni al volto.

La polizia indaga per risalire ai responsabili. Resta da capire se l'aggressione sia ascrivibile a un atto di bullismo.