A nuoto "Una vasca per la Sla"

Fra un mese per 24 ore si scandiranno bracciate a sostegno dei malati e dei loro familiari nella maratona acquatica organizzata da Aisla

FIRENZE / PRATO — Torna fra un mese la maratona di nuoto di 24 ore di Aisla Firenze che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà non solo a Firenze ma anche a Prato. In contemporanea, alla piscina di San Marcellino di Firenze (via Chiantigiana, 28) e alla piscina Mezzana di Prato (via Sant’Andrea a Tontoli, 20) dalle 13 di sabato 13 Novembre alle 13 della domenica tanti appassionati e sostenitori di Aisla si danno appuntamento in vasca.

Una nuotata da forte valore simbolico per la causa di Aisla Firenze e a sostegno dei servizi alle persone con Sla e ai familiari caregiver. L’evento raggiunge quest’anno la settima edizione: fino ad oggi si è svolto sempre a Firenze e provincia e originariamente nel mese di Marzo, è andato in scena anche l’anno scorso seppur con una variazione di mesi a causa dell’emergenza.

Grande soddisfazione per Barbara Gonella, Presidente di Aisla Firenze, la sezione fiorentina di Aisla Onlus che quest’anno ha compiuto 10 anni di attività. “Siamo particolarmente felici – sottolinea – perché la VII edizione di Una vasca per Aisla Firenze arriva a conclusione di un anno ancor più difficile del precedente 2020, in cui la richiesta di sostegno e di servizi da parte dei nostri assistiti (una media di 50 malati l’anno più i familiari caregiver) è molto aumentata, soprattutto per quanto riguarda le sedute di fisioterapia domiciliare, idrokinesiterapia, sostegno psicologico e consulenze telefoniche, mentre gli eventi di raccolta fondi sono ripartiti solo da fine Giugno”.

“Non è stato facile – aggiunge Gonella – coprire i costi di tali servizi ed ecco perché speriamo di riuscire a raccogliere una cifra importante con la 24 ore di nuoto. Per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti quelli che ormai da 7 anni non mancano un’edizione ma anche di nuovi amici che vogliano sostenere in modo divertente, sano e non competitivo, la causa di Aisla Firenze e di tante persone che lottano tutti i giorni contro la Sla. La Sla è una malattia rara inguaribile ma curabile grazie a terapie fisiche che mirano a conservare il più a lungo possibile l’autonomia motoria, respiratoria, deglutitoria e fonatoria. E Aisla Firenze si impegna per la qualità della vita del malato grave”.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e di Prato. A Firenze è supportata da Firenze Nuota Master e a Prato da Csi Prato e Cgfs (Centro Giovanile Formazione Sportiva).