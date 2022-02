Potature e cantieri, tutte le vie da bollino rosso

Ferilli senza freni: «Contenta per auditel, poi stasera non si farà un c.... ma vabbè»

Proseguono gli interventi sugli alberi in via Pistoiese, e altri con effetti sul traffico iniziano per illuminazione, manutenzione e sottoservizi

FIRENZE — La prosecuzione delle potature in via Pistoiese, la manutenzione dell’impianto dell’illuminazione pubblica nel sottopasso di via Nello Carrara. Ma anche i ripristini della carreggiata dopo interventi sui sottoservizi in via Bolognese e un nuovo allaccio alla rete fognaria in Costa San Giorgio. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via Pistoiese: continuano gli interventi di potatura. Domani domenica 6 Febbraio in orario 9-18.30 sarà chiuso il tratto dalla rotonda di San Donnino a via Campania in direzione ingresso città. Itinerario alternativo: via Pistoiese-via di Brozzi-via Goluvobich-via Pistoiese. Per i mezzi superiori ai 35 quintali da via Malaparte-via del Cantone-via Lucchese. Dal 7 Febbraio i divieti di transito interesseranno il tratto via Campania-via della Sala in direzione ingresso città. Itinerario alternativo consigliato per i veicoli diretti verso il centro e obbligatorio per i mezzi superiori ai 35 quintali da via Curzio Malaparte-via Pratese. Per i residenti e frontisti anche via Campania-via di San Donnino-via Lazio-via della Sala-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. Per i residenti e frontisti diretti verso il tratto chiuso ma non interessato dalla potatura via Nave di Brozzi-via Lazio-via della Sala. Questa fase si concluderà, meteo permettendo, il 18 Febbraio.

Via del Ponte alle Mosse: da lunedì 7 Febbraio è in programma la rimozione di un pozzetto della rete di telefonia. Fino al 10 Febbraio sarà chiusa la corsia preferenziale tra via Bellini e via Squarcialupi.

Costa San Giorgio: inizieranno lunedì 7 Febbraio i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 16 Febbraio sarà chiuso il tratto da Costa Scarpuccia e via di Belvedere. Percorso alternativo: via San Niccolò-piazza dei Poggi-lungarno Serristori-lungarno Torrigiani-piazza Santa Maria Soprarno-Costa dei Magnoli-Costa San Giorgio.

Piazza Ballerini: ancora un nuovo allaccio ma alla rete idrica con l’istituzione da lunedì 7 Febbraio di un restringimento di carreggiata e senso unico verso via d Pagano. Termine previsto 11 Febbraio.

Via Bonaparte: da lunedì 7 Febbraio è in programma la posa di cavi in fibra ottica. I lavori sono articolati in fasi e andranno avanti fino al 12 Febbraio. Si inizia con il restringimento di carreggiata da via di Fogazzaro al numero civico 130; a seguire la chiusura del tratto da via Fogazzaro a via D’Annunzio, i divieti di sosta in via D’Annunzio per terminare con il restringimento di carreggiata all’altezza di via D’Annunzio.

Via della Pergola: per effettuare il trasloco di opere d’arte con autogru lunedì 7 Febbraio dalle 9 alle 19 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via Laura-via della Colonna. Prevista anche la revoca della corsia preferenziale su via della Colonna (tra Borgo Pinti e via della Pergola). Percorso alternativo per via della Pergola-ospedale di Santa Maria Nuova da Borgo Pinti-via della Colonna-via della Pergola.

Via dei Magazzini-piazza della Signoria-via dei Gondi: per lavori con piattaforma aerea prevista la chiusura della direttrice via dei Magazzini (da via della Condotta a piazza della Signoria)-piazza della Signoria (da via dei Magazzini a via dei Gondi)-via dei Gondi (da piazza della Signoria a piazza San Firenze). Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 7 a venerdì 11 Febbraio in orario 20-6.

Via Ghibellina: per lavori edili lunedì 7 e martedì 8 Febbraio sarà in vigore un divieto di transito da via dei Giraldi a via delle Seggiole. Previsto anche il senso unico in via delle Seggiole (da via dei Pandolfini verso via Ghibellina). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da lato Proconsolo e diretti in via Ghibellina: via dell’Acqua-via della Vigna Vecchia-via Isole della Stinche-via Ghibellina oppure via dei Pandolfini-via delle Seggiole-via Ghibellina. Per mezzi superiori ai 35 quintali percorso da via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Leoni-piazza del Grano-via dei Castellani.

Via Porta Rossa: per lavori con piattaforma aerea lunedì 7 Febbraio sarà istituito un divieto di transito nel tratto da piazza dei Davanzati a piazza Santa Trinita. Itinerario alternativo: piazza Santa Trinita-via dei Tornabuoni-via degli Strozzi-via dei Sassetti-piazza dei Davanzati-via Porta Rossa. Il provvedimento sarà in vigore fino all’11 Febbraio.

Via dei Corsi: ancora un intervento con piattaforma aerea in programma lunedì 7 e martedì 8 Febbraio. Prevista la chiusura della strada tra via dei Tornabuoni e via dei Pescioni.

Via dei Tornabuoni-piazza degli Antinori-via dei Corsi-via Giacomini: per il sollevamento di materiale con autogrù nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 Febbraio sarà in vigore un divieto di transito sulla direttrice via dei Tornabuoni (tra via degli Strozzi e via dei Corsi)-piazza degli Antinori (tra via dei Corsi e via degli Agli)-via dei Corsi (tra via Tornabuini e via dei Pescioni)-via Giacomini (tra via Tornabuoni e via delle Belle Donne). Itinerari alternativi da via della Spada/via dei Tornabuoni per i veicoli diretti in via dei Corsi da via degli Strozzi-via dei Vecchietti-via del Campidoglio-via dei Corsi; da via del Trebbio/piazza degli Antinori e diretti in via dei Tornabuoni da piazza Antinori-via degli Antinori-via delle Belle Donne-via della Spada-via dei Tornabuoni.

Via Nuova dei Caccini: da mercoledì 9 Febbraio la strada sarà chiusa da via della Pergola a Borgo Pinti per un intervento con piattaforma aerea. Il provvedimento sarà in vigore fino al 24 Febbraio.

Via dei Lamberti: da mercoledì 9 Febbraio è in programma l’installazione di dissuasori pe i volatili sulle facciate della chiesa di Orsanmichele con chiusura della strada da via Arte della Lana a via dei Calzaiuoli. Termine previsto 11 Febbraio.

Corso-via Santa Margherita-piazza dei Giuochi-via del Presto: per lavori edili da giovedì 10 Febbraio scatterà la chiusura della direttrice Corso (da via dello Studio a via del Proconsolo)-via Santa Margherita (da Corso a a via Dante Alighieri)-piazza dei Giuochi (da via del Presto a via Santa Margherita)-via del Presto (da via Dante Alighieri a Corso). Inoltre sarà in vigore un senso unico in Corso da via Calzaiuoli in direzione di via dello Studio. Percorso alternativo: via del Proconsolo-piazza San Firenze-via della Condotta-via dei Calzaiuoli-Corso.

Via Bolognese: in orario notturno (21-6) sono in programma le asfaltature a tratti a seguito di interventi sui sottoservizi. Da giovedì 10 a sabato 12 Febbraio sono previsti restringimenti di carreggiata con senso unico alternato nel tratto compreso fra i numeri civici 263 e 269/A e a seguire la chiusura del tratto fra i numeri civici 75/B e 269/A. Sarà istituito anche un doppio senso di circolazione tra via Bolognese e via Bolognese Nuova fronte numero civico 75/A rosso.

Via dell’Anguillara: per lo smontaggio di un ponteggio da giovedì 10 Febbraio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via dell’Acqua-piazza San Firenze. Disposto anche un senso unico in via della Vigna Vecchia da via dell’Acqua a via del Proconsolo verso piazza San Firenze. Itinerario alternativo per via della Vigna Vecchia da via dell’Anguillara-via dell’Acqua. Termine previsto 14 Febbraio.

Via di Santo Spirito: venerdì 11 Febbraio in orario 9-19,30 è in programma un trasloco con chiusura della strada tra via dei Coverelli e via Presto di San Martino. Previsto un senso unico in via Presto di San Martino in direzione di via di Santo Spirito. Itinerario alternativo: via dei Coverelli-via del Presto di San Martino-via di Santo Spirito.

Via Nello Carrara: per effettuare la manutenzione dell’illuminazione pubblica del sottopasso nella notte tra sabato 12 e domenica 13 Febbraio saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un senso unico. In orario 21-5 il sottopasso sarà percorribile solo in direzione di via Reginaldo Giuliani. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in via Panciatichi da via Reginaldo Giuliani-piazza Dalmazia-via Mariti-piazza Ponte di Mezzo-piazza del Terzolle-via Benedetto Dei-via Magellano-via Panciatichi.