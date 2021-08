Tappa toscana per il Motogiro contro le droghe

Oggi pomeriggio arriva al Piazzale Michelangelo la carovana della manifestazione nazionale partita da Milano. Le moto proseguono poi per Pisa

FIRENZE — Sono partiti da Milano, toccheranno tutta la penisola per poi risalire verso Padova e oggi le motociclette della carovana del Primo Motogiro Nazionale contro le droghe e le dipendenze fa tappa a Firenze e poi a Pisa. L'appuntamento fiorentino per l'iniziativa alla sua prima edizione del titolo Mettiamoci in moto per un Italia Libera dalla Droga organizzato dall’associazione Dico No alla Droga è al piazzale Michelangelo alle 16,30.

L'obiettivo è percorrere in moto la penisola allo scopo di sensibilizzare la popolazione al problema dell’uso di droga e dell’abuso di alcool e farmaci. Gli organizzatori sono protagonisti di numerose iniziative di informazione e contrasto agli abusi di sostanze, prevalentemente attraverso incontri e lezioni nelle scuole.

Il Motogiro è una novità ma si inserisce nel solco delle attività informative di Dico No alla Droga. A Firenze il Motogiro riceverà il saluto del consigliere comunale Federico Bussolin. Poi ripartirà verso Pisa, dove l'arrivo in piazza dei Miracoli è previsto per le 18,30 con l'incontro con lo staff del Gruppo Il Ponte San Patrignano. Domattina poi i centauri proseguiranno per Marina di Pisa dove il Motogiro incontrerà alle 10,15 lo staff della Pubblica Assistenza Litorale Pisano davanti alla sede.