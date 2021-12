Acquazzoni su tutta l'area provinciale e forti raffiche soprattutto sui crinali hanno spinto la protezione civile a emettere allerta con codice giallo

PROVINCIA DI FIRENZE — Pioggia e vento strapazzano la MetroCittà. Acquazzoni su tutta l'area provinciale e forti raffiche soprattutto sui crinali hanno spinto la protezione civile a emettere allerta con codice giallo.

Il livello di attenzione si estende per l'intera serata odierna fino alla notte e ancora alla giornata di domani 5 Dicembre, di preciso fino alle 15. Dalla sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze si raccomanda massima prudenza in particolare per le attività all'aperto.

Il rischio vento, in particolare, è più accentuato in Alto Mugello, con rinforzo e forti raffiche su crinali appenninici e versanti sottovento.