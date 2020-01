Ambientalisti contro il 5G, raccolte mille firme

Avviata una petizione per chiedere ai sindaci della Città Metropolitana di fermare la diffusione della tecnologia di telefonia mobile

FIRENZE — I comitati contrari alla diffusione del 5G e preoccupati per la presenza di onde elettromagnetiche hanno dato il via a una raccolta di firme per chiedere ai sindaci di Firenze e della Città Metropolitana di "impedire l'esposizione della popolazione a fonti addizionali di inquinamento elettromagnetico".

La petizione è stata presentata al Parterre di Firenze nel corso dell'assemblea degli ambientalisti toscani a cui hanno partecipato, tra gli altri, Toscana senza elettrosmog, No wi-fi Toscana, Comitato per il bene comune e No rete 5G Toscana.

Le firme raccolte, per ora, sono circa mille.