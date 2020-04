"A Santa Maria Nuova come nella peste del 1348"

Zaia: «Con l'ultimo decreto di fatto lockdown non c'è più»

Il primo cittadino di Firenze si è recato all'ospedale di Santa Maria Nuova per augurare Buona Pasqua al personale impegnato contro il Coronavirus

FIRENZE — Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fatto visita al personale sanitario impegnato fin dalle prime ore nel fronteggiare l'epidemia di Coronavirus presso l'ospedale di Santa Maria Nuova. A renderlo noto è stato Federico Gelli, direttore Grandi emergenze della Asl Toscana Centro.

"A salutare medici e infermieri a lavoro a Santa Maria Nuova, l’ospedale più antico del mondo ancora in attività. Proprio come nella peste del 1348, qui vengono curati in uno spazio protetto i pazienti Covid. Grazie a chi ogni giorno dedica la propria vita alla cura degli altri!" ha detto il sindaco.

L'antico spedale fiorentino è tra i primi punti di riferimento che sono stati attivati per fronteggiare l'epidemia sul capoluogo assieme al Santa Maria Annunziata di Ponte a Ema a Bagno a Ripoli.