Covid alle spalle per i monumenti del Duomo

Gli orari tornano quelli di prima della pandemia e sparisce quasi del tutto l'obbligo di prenotazione. Novità su accessi gratuiti per i fiorentini

FIRENZE — Col ritorno di tutti i monumenti del Duomo agli orari di prima della pandemia, l’Opera di Santa Maria del Fiore prova a lasciarsi il Covid alle spalle per fare un passo avanti verso la normalità e lanciare un segnale di speranza.

Il cambio di passo già da domani primo Marzo con una novità: l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, al Museo, Battistero e Santa Reparata per i residenti a Firenze e area metropolitana grazie al biglietto speciale Giglio pass, ritirabile presentando un documento di identità presso le casse dell’Opera di Santa Maria del Fiore.

Ritorno alla normalità anche sul fronte delle modalità di accesso perché, ad eccezione della Cupola del Brunelleschi dove sarà obbligatorio prenotarsi scegliendo un orario, gli altri monumenti e il museo saranno accessibili senza prenotazione.

Spariscono anche i biglietti singoli adottati in tempo di pandemia, con tre tipologie di ingressi che abbinano in modo modulare i vari monumenti del Duomo e rimangono validi per tre giorni dalla data scelta. La cattedrale rimarrà sempre a ingresso gratuito ma la domenica sarà chiusa ai visitatori per motivi di culto.