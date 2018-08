Pusher sprovveduto offre la droga ai carabinieri

I militari hanno pedinato il giovane spacciatore lungo la linea della tramvia da tempo al centro dei blitz contro lo smercio di stupefacenti

FIRENZE — Lo hanno seguito percorrendo i tratti di linea ferroviaria che uniscono le fermate Talenti e Batoni e poi lo hanno raggiunto alla fermata 'Cascine'. Qui il ragazzo, un 20enne peruviano, ha avvicinato i due militari e senza capire chi fossero, ha offerto loro due dosi di marijuana. Una mossa falsa che lo ha fatto finire subito in manette.

Il giovane, dai controlli, è risultato irregolare in Toscana: il suo permesso era scaduto da poco tempo.

Nuovo capitolo, dunque, della lotta allo spaccio di droga lungo la tramvia. Da inizio anno sono state 16 le persone arrestate in flagranza per reati in materia di stupefacenti, quattro solo nella prima metà di agosto.