La stazione passata al setaccio dalla polizia

Chiesti i documenti a oltre 280 persone e 70 agenti in azione per la giornata di controlli straordinari nei principali scali ferroviari italiani

FIRENZE — Il bilancio della 'Summer clean station', la giornata di controlli straordinari che si è svolta alla stazione di Santa Maria Novella come in molti altri scali ferroviari italiani, ammonta a 284 persone controllate, di cui una arrestata per droga e sette denunciate per violazione delle norme sul soggiorno in Italia.

A entrare in azione sono stati gli agenti della questura di Firenze e del compartimento di polizia ferroviaria della Toscana insieme alle unità cinofile. Sono state utilizzate anche tecnologie all'avanguardia i dispositivi di lettura ottica dei documenti e i metal detector per le verifiche sui bagagli in giornate in cui negli scali ferroviari il flusso di viaggiatori è estremamente frenetico.

A livello nazionale, oltre alla stazione di Santa Maria Novella, sono state ispezionate quelle di Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova Porta Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale.