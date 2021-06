Odontoiatri volontari per somministrare i vaccini

Oltre 250 odontoiatri di Firenze hanno già dato la loro disponibilità per eseguire la somministrazione delle dosi di vaccino nei centri vaccinali

FIRENZE — A Firenze 260 odontoiatri hanno già dato la loro disponibilità per aiutare nelle vaccinazioni "Stiamo raccogliendo i nominativi e troviamo una grande adesione tra i professionisti iscritti all'Albo" lo ha detto Alexander Peirano, presidente degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Firenze. Gli odontoiatri collaboreranno in quei centri che faranno richiesta di personale.

"I primi professionisti stanno già frequentando il corso di formazione, propedeutico per l'attività di vaccinazione dentro gli hub, e realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. Saranno spiegate le modalità operative e i protocolli di sicurezza. Si tratta comunque - ha detto Peirano - di lavoratori del mondo sanitario perfettamente in grado di ricoprire questa mansione. A Firenze, come nel resto della Toscana, la chiamata degli odontoiatri riconosce il nostro ruolo fondamentale nell'ambito dell'assistenza sanitaria e mette a disposizione altri specialisti per la campagna vaccinale".

"Le somministrazioni stanno procedendo molto bene, sempre più cittadini si aggiungono alla lista degli immunizzati. Ancora decine di migliaia di persone attendono però il loro turno, soprattutto tra i più giovani. E' indispensabile quindi proseguire su questa strada e aumentare ulteriormente i numeri non appena saranno forniti quantitativi maggiori di dosi. Con soddisfazione saremo parte dell'organizzazione allestita dalla Regione Toscana" ha concluso Peirano.