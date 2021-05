Vaccini, open day AstraZeneca over 40, ecco dove

Vaccino AstraZeneca senza prenotazione per chi ha più di 40 anni. Ecco quali sono i centri vaccinali destinati alle somministrazioni straordinarie

FIRENZE — Due settimane di open day per gli over 40, il vaccino utilizzato sarà, per tutti, l’AstraZeneca o Vaxzevria, è quanto ha annunciato la Regione Toscana. Per chi è nato dal 1981 in giù, con almeno quaranta anni compiuti o da compiere nel 2021.

Chi ancora non si è vaccinato con la prima dose anti Covid potrà farlo recandosi nei prossimi giorni, senza prenotazione, in una serie di centri individuati dalle Asl e ricevere così la prima iniezione.

A disposizione ci sono quasi 19.000 dosi nell’arco della prossime due settimane.

Dove e quando per gli open day AstraZeneca

Nell’Asl Toscana Centro sono dodici i centri vaccinali coinvolti negli Open day con AstraZeneca: Bagno a Ripoli-Grassina, Dicomano, la Cattedrale e San Biagio a Pistoia, Pontassieve, Pegaso 2 e Pellegrinaio nuovo a Prato, Mandela Forum a Firenze, Fucecchio, Calenzano, Empoli, Montecatini.

Vi si potrà recare dal 25 al 30 Maggio, con orari diversi a seconda della struttura (informazioni più dettagliate sul sito della Asl). A disposizione ci sono complessivamente 10.802 dosi.

Solo su martedì 25 Maggio e solo nell’hub pratese del Pellegrinaio (dalle 16 alle 20) rimane anche una disponibilità residua Pfizer di 150 dosi, sempre ad accesso diretto, riservata a chi ha da sessanta anni in su.